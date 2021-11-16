МИД Японии: стабильные отношения между США и КНР важны для мирового сообщества

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Правительство Японии считает стабильные отношения между США и Китаем важными для всего международного сообщества. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

«Для всего международного сообщества является чрезвычайно важным наличие стабильных отношений между США и Китаем», — цитирует РИА Новости Хаяси.

Он подчеркнул, что правительство Японии пристально следит за развитием отношений между этими странами.

Утром 16 ноября началась виртуальная встреча китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Председатель КНР в ходе переговоров заявил, что Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства. 

Байден, в свою очередь, отметил, что власти Соединённых Штатов и Китая должны сделать всё возможное, чтобы соперничество между государствами не привело к конфликту.

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