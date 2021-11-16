В Белом доме прокомментировали запрет властей Кубы на проведение протестов
Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
«Своими действиями кубинское руководство пренебрегло уважением к гражданским и политическим правам», — заявил Салливан.
По его словам, США будут поддерживать «жителей Кубы в их стремлении добиваться демократических изменений».
Ранее Госдепартамент США осудил решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве констатируют резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения на Кубе.