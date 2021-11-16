В Белом доме прокомментировали запрет властей Кубы на проведение протестов

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Кубинское руководство нарушило права человека, ответив отказом на запросы о проведении антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

«Своими действиями кубинское руководство пренебрегло уважением к гражданским и политическим правам», — заявил Салливан. 

По его словам, США будут поддерживать «жителей Кубы в их стремлении добиваться демократических изменений».

Ранее Госдепартамент США осудил решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве констатируют резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения на Кубе.

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