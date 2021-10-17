Госдеп осудил отказ властей Кубы в разрешении провести демонстрации 15 ноября

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Госдепартамент США осудил решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября.

«Соединенные Штаты решительно осуждают решение кубинского режима отказать в выдаче разрешения на проведение мирных акций протеста 15 ноября. Отказываясь разрешить эти демонстрации, кубинский режим ясно демонстрирует, что он не желает уважать или поддерживать права человека и основные свободы кубинцев», — приводит РИА Новости заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Мэр Старой Гаваны Алексис Акоста Силва ранее отклонил предложение организатора протестного марша провести его 15 ноября, назвав его нарушающим конституцию и дестабилизирующим мероприятием.

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