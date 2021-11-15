В МИД России заявили о нарастании линии США по дестабилизации ситуации на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве констатируют резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения на Кубе.

Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД России.

Она прокомментировала данные о том, что 15 ноября на Кубе запланирован инспирированный оппозиционно настроенными кругами некий «марш за перемены», который официально не разрешён кубинскими властями.

«Констатируем резкое нарастание за последние месяцы линии США на дестабилизацию положения на острове, стимулирование извне протестных настроений, в том числе с опорой на ресурсы социальных сетей», — отметила она.

Представитель МИД отметила, что Россия не вмешивается во внутриполитическую жизнь дружественной ей Кубы и призывает другие страны придерживаться такого же подхода.

Ранее Госдепартамент США осудил решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».