Блинкен высказался о ситуации на Кубе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о ситуации на Кубе. Его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.
Блинкен высказался о ситуации на Кубе
  • AP

«США продолжат принимать меры, которые одновременно поддерживают кубинский народ и способствуют привлечению к ответственности кубинского режима за репрессии и нарушения прав человека», — заявил Блинкен.

Он сообщил, что «15 ноября кубинцы снова обратятся к правительству с призывом услышать их чаяния о лучшем будущем».

«Правительство Кубы уже ясно дало понять, что не желает слушать. Режим отказал в разрешении на проведение протестов, лишил работы тех, кто поддерживает оппозицию, и угрожал инакомыслящим тюремным заключением. Мы решительно осуждаем эту тактику запугивания», — отметил дипломат.

Ранее Госдепартамент США осудил решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что посольство США в стране ведёт «подрывную деятельность».

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