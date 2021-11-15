МВД Польши: Белоруссия не позволяет нелегальным мигрантам вернуться вглубь страны

В МВД Польши заявили, что белорусские силовики якобы не дают нелегальным мигрантам вернуться вглубь страны.

«Белорусские службы всё время контролируют лиц, которых привели на пограничный переход, одновременно не давая им вернуться вглубь Белоруссии», — говорится в сообщении польского ведомства в Twitter.

Ранее в МВД Польши сказали, что нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы.

12 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.