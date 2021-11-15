МВД Польши: Белоруссия не позволяет нелегальным мигрантам вернуться вглубь страны
- AP
«Белорусские службы всё время контролируют лиц, которых привели на пограничный переход, одновременно не давая им вернуться вглубь Белоруссии», — говорится в сообщении польского ведомства в Twitter.
Ранее в МВД Польши сказали, что нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы.
12 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.