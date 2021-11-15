В МВД Польши заявили о подготовке мигрантов к штурму белорусско-польской границы

В МВД Польши заявили, что нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы.

Соответствующее заявление опубликовано в сообщении ведомства в Twitter.

«Нелегальные мигранты собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы. Офицеры пограничной стражи, полиции и солдаты наготове», — отмечается в заявлении.

Nielegalni migranci gromadzą się przy przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych służb prawdopodobnie przygotowują się do siłowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierze są w gotowości. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Ранее сообщалось, что колонна нелегальных мигрантов из стихийного лагеря, выдвинувшаяся в сторону КПП «Брузги» на белорусско-польской границе, растянулась на километр.