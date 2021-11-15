Президент Литвы Науседа заявил, что мигранты попадают в Белоруссию через Москву

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
Президент Литвы Науседа заявил, что мигранты попадают в Белоруссию через Москву
  • AP

«Следует отметить, что Россия долгое время не показывала свою причастность к этой миграционной атаке. К сожалению, то, что происходит в последнее время, заставляет действительно связывать Россию тем или иным образом с этими действиями», — сказал он на пресс-конференции президентов Литвы, Латвии и Эстонии по вопросу мигрантов на границе.

По его словам, этому есть много доказательств и много подтверждений.

«Во-первых, существует очевидная активность. Речь идёт об автоматическом увеличении числа мигрантов, направляющихся через Москву, чтобы компенсировать определенные потери из-за отмены рейса из Ирака, с последующей целью приземлиться в Минске и доехать до границы, чтобы попытаться пересечь границу Европейского Союза», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Москву повлиять на Минск в вопросе миграционного кризиса в интересах улучшения отношений с Евросоюзом.

Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов ЕС с Белоруссией.

Он также назвал обвинения в миграционном кризисе, идущие в адрес Москвы, желанием переложить проблемы с больной головы на здоровую.

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