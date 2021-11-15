Глава ЕК призвала Путина повлиять на Лукашенко в вопросе с мигрантами

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Москву повлиять на Минск в вопросе миграционного кризиса в интересах улучшения отношений с Евросоюзом.
Глава ЕК призвала Путина повлиять на Лукашенко в вопросе с мигрантами
  • AP

«Президент Путин, несомненно, имеет влияние на Лукашенко. И я думаю, очень важно, если он сейчас окажет это влияние», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

По мнению главы Еврокомиссии, для российского лидера это важно и в более широком контексте — с точки зрения улучшения отношений с ЕС.

«Здесь нам важно видеть, что он действительно пустит в ход своё влияние», — добавила она.

Ранее с аналогичным призывом в адрес Путина выступил врио главы МИД ФРГ Хайко Маас.

Президент России в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

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