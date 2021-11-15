В МИД ФРГ призвали Путина «повлиять» на Лукашенко

Врио главы МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко для разрешения миграционного кризиса.

«Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать своё влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это», — приводит РИА Новости слова немецкого дипломата.

Ранее, комментируя миграционный кризис на польско-белорусской границе, Маас заявил, что только ругать Лукашенко со стороны ЕС недостаточно. Он также обсудил с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом санкции в отношении Минска в связи с ситуацией с мигрантами на границе.

Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.