Маас заявил, что только ругать Лукашенко со стороны ЕС недостаточно

Евросоюз расширит санкции в отношении властей Белоруссии, потому что только ругать белорусского президента Александра Лукашенко недостаточно, заявил врио главы МИД Германии Хайко Маас, комментируя миграционный кризис на границе Польши.

«Ответственным за эти страдания (мигрантов на границе. — RT) является Лукашенко и его помощники в Минске. Независимо от другой политической дискуссии, которую мы ведём в ЕС, проблема в этом вопросе, в этих дебатах заключается не в Польше, проблема — это Лукашенко и Белоруссия, режим, который там существует», — заявил Маас, слова которого приводит РИА Новости.

Польша в этой ситуации должна получить «европейскую солидарность», добавил глава МИД.

«Мы находимся в ситуации, когда эмоционально было бы уместно ругать Лукашенко, но этого недостаточно, мы находимся в ситуации, когда назрело сделать правильные выводы. Мы хотим это сделать вместе с нашими европейскими партнёрами», — сказал Маас, перечислив ряд мер, которые касаются гумпомощи мигрантам и дальнейшего расширения санкций в отношении Минска.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для введения новых санкций в отношении Белоруссии.

15 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.