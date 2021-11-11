Маас заявил, что только ругать Лукашенко со стороны ЕС недостаточно
- Reuters
«Ответственным за эти страдания (мигрантов на границе. — RT) является Лукашенко и его помощники в Минске. Независимо от другой политической дискуссии, которую мы ведём в ЕС, проблема в этом вопросе, в этих дебатах заключается не в Польше, проблема — это Лукашенко и Белоруссия, режим, который там существует», — заявил Маас, слова которого приводит РИА Новости.
Польша в этой ситуации должна получить «европейскую солидарность», добавил глава МИД.
«Мы находимся в ситуации, когда эмоционально было бы уместно ругать Лукашенко, но этого недостаточно, мы находимся в ситуации, когда назрело сделать правильные выводы. Мы хотим это сделать вместе с нашими европейскими партнёрами», — сказал Маас, перечислив ряд мер, которые касаются гумпомощи мигрантам и дальнейшего расширения санкций в отношении Минска.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для введения новых санкций в отношении Белоруссии.
15 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.