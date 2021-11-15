В Совфеде назвали недостойным предложение Польши исключить Россию из международных организаций

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера Польши, предложившего исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить им участвовать в спортивных состязаниях.

«Я думаю, что это абсолютно недостойное заявление. Если речь идёт о международных организациях, то главная из них — ООН. А Россия входит в число стран — основателей Организации Объединённых Наций. Куда Польша, кстати, вступила позже. Что касается других организаций, например ОБСЕ, Россия стояла у истоков создания вместе с Соединёнными Штатами Америки. Поэтому, я думаю, у Польши маловато полномочий, чтобы говорить об исключении России из международных организаций, да и оснований для этого никаких», — сказал сенатор.

По его мнению, мотивом для предложения об исключении России из спортивных состязаний могла стать боязнь конкуренции.

«Что касается спортивных состязаний, Россия всегда была серьёзным участником любых международных состязаний. Видимо, им хочется убрать конкурента», — добавил Джабаров.

Ранее вице-премьер Польши Пётр Глиньский высказал мнение, что необходимо исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить их участие в спортивных состязаниях.

Свою позицию политик объясняет обострением ситуации на польско-белорусской границе.