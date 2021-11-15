Вице-премьер Польши предложил запретить России и Белоруссии участвовать в спортивных соревнованиях

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Вице-премьер Польши Пётр Глиньский высказал мнение, что Россию и Белоруссию необходимо исключить из международных организаций, а также запретить их участие в спортивных состязаниях.
Вице-премьер Польши предложил запретить России и Белоруссии участвовать в спортивных соревнованиях
  • Reuters

«Я бы даже рассматривал вариант исключения России и Белоруссии из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — цитирует слова Глиньского ТАСС со ссылкой на Polska Times.

Свою позицию политик объясняет обострением ситуации на польско-белорусской границе. В настоящее время там находятся несколько тысяч мигрантов, которые периодически пытаются прорваться на территорию Польши. Местные власти обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы впоследствии направить их на границу с Евросоюзом. По утверждениям польской стороны, в этом также участвует Россия.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не заинтересована в конфликте на границе.

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