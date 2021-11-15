Посольство: власти Польши не уведомляли об обвинении двум россиянам в содействии миграции

Власти Польши не уведомляли посольство России о том, что двух россиян обвинили в содействии нелегальной миграции, заявил официальный представитель российского посольства Владимир Александров.

«Польские власти нас официально не уведомляли о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам российского дипломата, запросов в консульские учреждения на территории Польши с просьбой об оказании помощи также не поступало.

Польская прокуратура ранее сообщила, что направила обвинительное заключение по делу о деятельности международной ОПГ, которая организовала незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока.

Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.