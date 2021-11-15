Прокуратура Польши обвинила двух граждан России по делу о нелегальной миграции

Прокуратура Польши предъявила обвинение двум гражданам России за организацию нелегальной миграции.

«Прокурор... направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках расследования в Польше уже провели задержания лиц, причастных к перевозке мигрантов. Один из фигурантов дела всё ещё находится в розыске с европейским ордером на арест.

Президент России Владимир Путин ранее назвал обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши, идущие в адрес Москвы, желанием перевести проблемы с больной головы на здоровую.

Он также заявил, что Москва готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.