Боррель заявил о контроле миграционных потоков в Белоруссию

Короткая ссылка
Ситуация с миграционными потоками в Белоруссию находится под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил о контроле миграционных потоков в Белоруссию
  • Reuters

«Полёты практически остановлены, мы провели переговоры со странами, источниками и транзитными (по миграции. — RT)… Ситуация, похоже, становится контролируемой», — приводит его слова РИА Новости.

В авиакомпании «Турецкие авиалинии» ранее подтвердили, что не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена.

Национальная авиакомпания Белоруссии «Белавиа» продлила до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить