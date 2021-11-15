Боррель заявил о контроле миграционных потоков в Белоруссию
- Reuters
«Полёты практически остановлены, мы провели переговоры со странами, источниками и транзитными (по миграции. — RT)… Ситуация, похоже, становится контролируемой», — приводит его слова РИА Новости.
В авиакомпании «Турецкие авиалинии» ранее подтвердили, что не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена.
Национальная авиакомпания Белоруссии «Белавиа» продлила до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.