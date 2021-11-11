«Турецкие авиалинии» не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена
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«Турецкие авиалинии» подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолётов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал он в Twitter.
Кумох поблагодарил всех, кто участвует в переговорах по этому вопросу.
Ранее в Минобороны России заявили, что полёт двух российских Ту-160 над пространством Белоруссии проводился в рамках обеспечения безопасности Союзного государства и не был направлен против третьих стран.