«Турецкие авиалинии» не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена

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В авиакомпании «Турецкие авиалинии» подтвердили, что не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена. Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
«Турецкие авиалинии» не будут допускать на рейсы в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена
  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka

«Турецкие авиалинии» подтвердили, что теперь не будут принимать на борт самолётов до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена за исключением обладателей дипломатических паспортов», — написал он в Twitter.

Кумох поблагодарил всех, кто участвует в переговорах по этому вопросу.

Ранее в Минобороны России заявили, что полёт двух российских Ту-160 над пространством Белоруссии проводился в рамках обеспечения безопасности Союзного государства и не был направлен против третьих стран.

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