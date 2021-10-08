«Белавиа» продлила приостановку рейсов в ряд городов ЕС и Украины

Национальная авиакомпания Белоруссии «Белавиа» продлила до 14 декабря приостановку рейсов в ряд городов Европы и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Авиакомпания «Белавиа» вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14 декабря в следующие города...» — говорится в сообщении.

Как отмечается, приостановка выполнения рейсов связана «с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полёты».

В конце мая кабмин Украины утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь, с 00:00 29 мая.

Лидеры стран ЕС также рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией из-за инцидента с Ryanair.