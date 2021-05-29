Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов

Кабмин Украины утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь, с 00:00 29 мая.

Украина с 00:00 29 мая закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Решение об этом было принято на внеочередном заседании украинского кабинета министров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству подготовить запрет на полёты между Белоруссией и Украиной.

Также стало известно, что лидеры стран Евросоюза постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.