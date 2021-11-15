В Австрии рассмотрят возможность введения ночного локдауна
«Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть мер, который обсуждается», — заявил Мюкштайн в эфире местного телеканала ORF-2.
По его словам, ограничения на ночной выход будут применяться с 22:00.
Отмечается, что ночные рестораны, вероятнее всего, снова закроются.
Окончательное решение о дополнительных мерах в отношении привитых от коронавируса может быть принято 17 ноября.
Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.
В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.