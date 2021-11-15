В Австрии рассмотрят возможность введения ночного локдауна

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Глава австрийского Министерства здравоохранения Вольфганг Мюкштайн заявил о возможном введении ограничений на ночной выход из дома для привитых от коронавируса.

«Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть мер, который обсуждается», — заявил Мюкштайн в эфире местного телеканала ORF-2.

По его словам, ограничения на ночной выход будут применяться с 22:00.

Отмечается, что ночные рестораны, вероятнее всего, снова закроются.

Окончательное решение о дополнительных мерах в отношении привитых от коронавируса может быть принято 17 ноября.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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