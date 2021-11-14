Боррель назвал Россию глобальным партнёром ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил важность продолжения диалога Евросоюза с Россией, назвав Москву глобальным партнёром ЕС.

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Россия остаётся нашим большим соседом, глобальным партнёром по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики», — цитирует Борреля ТАСС.

Он отметил, что намерен продолжать коммуникацию с российскими властями.

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине призвала сохранить диалог Германии и России.

2 ноября в Италии заявили о необходимости перезапуска диалога России и НАТО.