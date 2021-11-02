В Италии заявили о необходимости перезапуска диалога России и НАТО

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Посол Италии в России Джорджо Стараче подчеркнул необходимость перезапуска конструктивного диалога России и НАТО.
В Италии заявили о необходимости перезапуска диалога России и НАТО
  • Reuters
  • © Pascal Rossignol

В интервью «Коммерсанту» он напомнил о решении Москвы приостановить работу представительства России при НАТО и работу структур альянса на территории государства.

«Полагаю, что в этом контексте чрезвычайно важно, опираясь в том числе на то доверие, которое Италия заработала благодаря своей неизменной взвешенности, прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога, способного принести выгоду всем», — утверждает Стараче.

Итальянский посол выразил надежду на перезапуск отношений России и Евросоюза. Он отметил, что несмотря на политические проблемы в отношениях между Москвой и Западом, невозможно, чтобы в стране не нашли способа перезапустить этот диалог.

«Слишком сильны связи между нами, невозможно перечеркнуть всю нашу совместную историю. В долгосрочной перспективе ситуация хуже не станет, а эти проблемы попросту закончатся и о них будут вспоминать как о сложном, но конечном периоде», — заключил дипломат.

Ранее Стараче назвал приоритетным вопрос признания «Спутника V» в Европе. Он добавил, что этот вопрос носит исключительно технический, а не политический характер.

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