Историк Кнутов прокомментировал статью Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.

«Определённые реваншистские силы в Германии всё время пытаются переписать историю и фальсифицировать её. Если говорить о битве под Москвой, погодные условия, на которые ссылается автор публикации, ведь касались не только немцев, но и Красной армии. И дожди, и морозы — всё это относилось и к нашим войскам. И нам также приходилось по грязи, в тяжелейших условиях отступать, создавать линию обороны и бить врага», — сказал Кнутов.

По его мнению, причиной поражения немцев под Москвой стали «катастрофические ошибки» командования.

«Гитлер планировал захватить Москву за счёт блицкрига, то есть до наступления холодов. Поэтому немцы практически не имели тёплой одежды, не было топлива, которое может работать в холодных условиях, была нарушена система подвоза боеприпасов и тылового снабжения. Там было допущено много ошибок. И это говорит о непрофессионализме и некомпетентности немецких генералов», — считает историк.

Кнутов также рассказал о задокументированном воспоминании немецкого военнослужащего Гудериана, касающиеся его наступления под Москвой.

«Он пишет: «Русские пропустили танки. Открыли огонь из пулемётов и отсекли пехоту. А затем ударили с флангов по танкам. Научились воевать!» Это как раз период битвы под Москвой. Мы воевали не хуже, а порой и лучше немцев. И вот благодаря этому и была одержана победа под Москвой. Не благодаря морозам, холодам и так далее, а благодаря тому, что мы к тому моменту научились воевать… Поэтому немцам нужно изучать историю Великой Отечественной войны. Но не по воспоминаниям немецких генералов и фельдмаршалов, а по объективным источникам, в том числе и нашей истории», — заключил собеседник RT.

Ранее журналист Die Welt Флориан Штарк заявил, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.