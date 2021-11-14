Журналист Die Welt оправдал поражение нацистов под Москвой дождём

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Операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением, утверждает журналист Die Welt Флориан Штарк.
Журналист Die Welt оправдал поражение нацистов под Москвой дождём
  • © Wikimedia Commons

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того (и это важно), начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — написал он.

Автор убеждён, что именно это стало якобы причиной задержания продвижения немцев, которые «так и не попали в охваченную хаосом Москву».

Ещё на стадии планирования нападения на Советский Союз нацисты обозначили захват Москвы как одну из своих центральных задач. По мнению гитлеровского командования, это означало бы не просто крупный политический и экономический успех, но и блокирование важнейшего транспортного узла СССР.

30 сентября 1941 года нацистские войска развернули масштабное наступление на столицу СССР. С этого дня историки отсчитывают начало Московской оборонительной операции — первой стадии Битвы за Москву, завершившейся крупной победой Красной армии.

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