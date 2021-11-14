В Госдуме прокомментировали статью Die Welt о причинах поражения нацистов под Москвой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.

По словам депутата, любой человек, который сегодня пытается анализировать события тех лет, должен, по его мнению, «хотя бы прочитать дневники солдат вермахта, которые писали домой письма, в которых они были поражены героизмом и мужеством советских солдат».

«Те же морозы, те же непроходимые болота, реки также влияли и на Красную армию, которая в тяжелейших условиях смогла не только сдержать эту мощную машину вермахта, но и затем её отбросить от Москвы и победить», — рассказал Водолацкий.

Он добавил, что на погоду можно списывать и удачи, и неудачи, но, как отметил собеседник RT, она одинаково влияет как на одну сторону, так и на другую.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня говорить о погоде в таком контексте — кощунственно.

Ранее журналист Die Welt Флориан Штарк заявил, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.