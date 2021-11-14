Захарова высказалась об угрозах ВСУ уничтожать «так называемых мигрантов»
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«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина — не Россия, це Европа», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.
Впоследствии данное сообщение было отредактировано — военные уточнили, что речь идёт лишь о маскирующихся под мигрантов.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в беседе с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.