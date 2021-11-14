Захарова высказалась об угрозах ВСУ уничтожать «так называемых мигрантов»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Захарова высказалась об угрозах ВСУ уничтожать «так называемых мигрантов»
  • © МИД РФ

«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина — не Россия, це Европа», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.

Впоследствии данное сообщение было отредактировано — военные уточнили, что речь идёт лишь о маскирующихся под мигрантов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в беседе с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.

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