Власти Пекина призвали прибывших из-за рубежа воздержаться от посещения города

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Граждан КНР, прибывших из-за рубежа, и иностранцев призвали временно воздержаться от посещения Пекина в целях недопущения распространения COVID-19 в китайской столице.
Власти Пекина призвали прибывших из-за рубежа воздержаться от посещения города
  • AP

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные местных СМИ.

Согласно новым правилам, все желающие приехать в Пекин должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус не старше 48 часов. 

По данным Global Times, на прошлой неделе власти Китая приняли ряд мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в приграничных районах страны, одной из которых является усиление патрулирования границ КНР.

В конце октября сообщалось, что число прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 жителей Китая превысило 1,07 млрд.

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