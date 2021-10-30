В Китае более 1,07 млрд человек полностью привиты от коронавируса
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- РИА Новости
«По состоянию на 29 октября по всей стране сделано 2,26 млрд прививок от COVID-19, число полностью вакцинированных людей в стране достигло 1 070 038 000», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.