В Китае более 1,07 млрд человек полностью привиты от коронавируса

Число прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 жителей Китая превысило 1,07 млрд человек. Об этом заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

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РИА Новости

«По состоянию на 29 октября по всей стране сделано 2,26 млрд прививок от COVID-19, число полностью вакцинированных людей в стране достигло 1 070 038 000», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее на территории материкового Китая было зафиксировано 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.