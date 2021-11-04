GT: в Китае усилили патрулирование на границе из-за вспышек COVID-19
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Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на представителя Государственного миграционного управления Китая.
По его словам, управление попросило приграничные аэропорты страны усилить контроль над прибывающими самолётами из-за границы и чартерными рейсами.
Власти также обратились в ведомства на местах с призывом усилить погранпатрулирование и сотрудничать с соседними странами для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Сотрудники погранслужбы будут дежурить на замёрзших реках в приграничных зонах, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы.
В конце октября сообщалось, что число прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 жителей Китая превысило 1,07 млрд.
3 ноября в госкомитете здравоохранения Китая сообщили, что за сутки в стране выявлено 109 новых случаев коронавируса, 16 из которых — завозные