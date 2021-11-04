GT: в Китае усилили патрулирование на границе из-за вспышек COVID-19

В Китае приняли ряд мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в приграничных районах страны, одной из которых является усиление патрулирования границ КНР.

Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на представителя Государственного миграционного управления Китая.

По его словам, управление попросило приграничные аэропорты страны усилить контроль над прибывающими самолётами из-за границы и чартерными рейсами.

Власти также обратились в ведомства на местах с призывом усилить погранпатрулирование и сотрудничать с соседними странами для предотвращения распространения пандемии COVID-19. Сотрудники погранслужбы будут дежурить на замёрзших реках в приграничных зонах, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы.

В конце октября сообщалось, что число прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 жителей Китая превысило 1,07 млрд.

3 ноября в госкомитете здравоохранения Китая сообщили, что за сутки в стране выявлено 109 новых случаев коронавируса, 16 из которых — завозные