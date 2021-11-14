Гринвальд заявил, что сторонники Байдена планировали бороться с экстремистами ещё до штурма Капитолия

Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, в эфире RT заявил, что сторонники Джо Байдена планировали так называемую новую войну с терроризмом — борьбу с правыми экстремистами — ещё до штурма Капитолия 6 января, а сами беспорядки стали для этого «идеальным оправданием».

По его словам, «ещё до инаугурации Джо Байдена и событий 6 января, в ноябре и декабре 2020 года, «главные байденовские кураторы процесса перехода власти говорили, что после одержанной победы одним из первоочередных приоритетов станет новая война с терроризмом и принятие соответствующих законов».

«Цель, по сути, в том, чтобы взять все полномочия, предоставленные в ходе первой войны с терроризмом, и распространить их на территорию своего государства посредством упомянутой вами законодательной инициативы, которую продвигает один из самых убеждённых ястребов в конгрессе [Адам] Шифф», — сказал Гринвальд.

Журналист отметил, что работа над всем этим велась ещё до событий 6 января. По его словам, ему это сильно напоминает, как в период до терактов 11 сентября 2001 года неоконсерваторам не терпелось свергнуть Саддама Хусейна.

Он заявил, что теракты 11 сентября «стали для них предлогом выполнить ранее поставленную задачу».

«В этом случае происходит то же самое. О новой войне с терроризмом — против правых экстремистов — говорили ещё до событий 6 января, которые, разумеется, стали идеальным оправданием и обеспечили уровень страха, необходимый для сохранения контроля над населением», — сказал Гринвальд.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

В СМИ появилась информация, что среди штурмовавших здание конгресса США 6 января членов ультраправого движения Proud Boys оказался осведомитель ФБР.

В июне 2021 года спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси представила законопроект о формировании специальной комиссии по расследованию штурма Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Главная задача — выяснить обстоятельства акта «внутреннего терроризма», а также проверить наличие возможного иностранного влияния.

Подробнее — в материале RT.

Также Байден заявлял, что движение превосходства белой расы, а не террористические группировки представляют самую большую угрозу для страны.