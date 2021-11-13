Автор статьи в 19FortyFive порассуждал о возможности войны США и России

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Автор статьи в 19FortyFive Дэниел Дэвис порассуждал о возможности войны США и России.
Автор статьи в 19FortyFive порассуждал о возможности войны США и России
  • Reuters

«Готовятся ли США и НАТО к войне с Россией из-за Украины? Независимо от того, что Москва делает или не делает, если Вашингтон и Брюссель основывают свою политику на реалистичных и логичных факторах, то ответ будет нет... Однако если решения основаны на эмоциях и высокомерии, велика вероятность войны», — пишет Дэвис.

Он отмечает, что «военное столкновение из-за Украины нанесёт ущерб интересам всех сторон и в худшем случае выйдет из-под контроля в катастрофический обмен ядерными ударами».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации. 

Он назвал нагнетание напряжённости безосновательным, подчеркнув, что «Россия ни для кого не представляет угрозы».

Также Песков заявлял, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.

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