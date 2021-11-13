Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело погибшего сирийца
- Reuters
По информации правоохранительных органов, тело было найдено в лесной зоне.
«Действия, проведённые на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, тело погибшего было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.
9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.