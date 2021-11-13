Путин рассказал об агрессивных действиях Польши против мигрантов на границе

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Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал об агрессивных действиях Польши в отношении мигрантов на белорусско-польской границе.
Путин рассказал об агрессивных действиях Польши против мигрантов на границе
  • Reuters

Как отметил Путин, российская сторона всё время слышит от стран ЕС, что в данном вопросе «во главу угла должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера».

«Но когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооружённых сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены и свет включают ночью в местах, где дети и женщины на последних месяцах беременности, — как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе политики наших западных соседей», — подчеркнул он.

Путин добавил, что необходимо решить проблему с нынешней напряжённой ситуацией.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

По данным МВД Польши, на границе с Белоруссией находятся примерно 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников.

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