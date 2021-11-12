Захарова отреагировала на сообщения о колючей проволоке на границе с Эстонией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о перспективе размещения колючей проволоки на границе России и Эстонии.
Захарова отреагировала на сообщения о колючей проволоке на границе с Эстонией
  • © МИД России

По её словам, ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о готовности военнослужащих разместить на границе с Россией 130 км заградительной проволоки, чтобы подготовиться «к возможной гибридной атаке на страну».

«От русских хакеров, наверное», — написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс отметил, что постройка стен и барьеров на границах Европейского союза не противоречит правам человека.

Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС в связи с заявлениями Литвы и Польши о строительстве ограждений на границе с Белоруссией для предотвращения проникновения на территории этих стран нелегальных мигрантов.



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