В ЕК заявили, что постройка стен и барьеров на границах ЕС не противоречит правам человека

Официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс заявил, что постройка стен и барьеров на границах Европейского союза не противоречит правам человека.

«Постройка барьеров и другой инфраструктуры для контроля границ не препятствует фундаментальным правам в ЕС», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что Еврокомиссия поддерживает усилия стран союза по укреплению безопасности своих границ.

«В текущем плане, семилетнем бюджетном плане ЕС выделено €6,4 млрд как раз на эти цели», —добавил Янс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала двойные стандарты ЕС в связи с заявлениями Литвы и Польши о строительстве ограждений на границе с Белоруссией для предотвращения проникновения на территории этих стран нелегальных мигрантов.