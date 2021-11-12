Россия попросила Францию разъяснить работу агентства по борьбе с дезинформацией

Москва обратилась к Парижу за разъяснениями принципов работы создаваемого во Франции агентства по борьбе с дезинформацией из-за рубежа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи в формате «2 + 2» с французскими коллегами.

Российский дипломат рассказал, что слышал о подписании президентом Франции Эммануэлем Макроном документа о создании соответствующей структуры.

«Я попросил наших собеседников — министра иностранных дел, министра обороны — ознакомить нас с тем, как это агентство будет функционировать. В ответ мы будем готовы рассказать о том, как у нас работают соответствующие государственные структуры», — сказал Лавров.

Он отметил, что большинство мер по ограничению работы иностранных журналистов на Западе, в частности во Франции, противоречат их обязательствам в рамках ОБСЕ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в честь Всемирного дня свободы печати в мае призвал правительства всех стран оказывать поддержку свободным и многообразным СМИ.

Он рассказал, что во время пандемии COVID-19 журналисты многих стран подвергались большому личному риску, в том числе в связи с ограничениями, цензурой и задержаниями.