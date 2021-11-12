Лавров: закон о переходном периоде провозгласит выход Киева из минского процесса

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Принятие Украиной закона о переходном периоде провозгласит выход официального Киева из минского комплекса мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: закон о переходном периоде провозгласит выход Киева из минского процесса
  • РИА Новости

«Венецианская комиссия даже не удосужилась сопоставить то, что там предлагается в этом законопроекте, с минскими договорённостями и резолюциями Совета Безопасности. Так что если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — сказал он на брифинге по итогам российско-французских переговоров в Париже.

Трансляцию ведёт RT.

Из заключения Венецианской комиссии по украинскому законопроекту о переходном периоде в Донбассе следует, что Киеву необходимо изменить ряд отражённых в документе положений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила надежду, что Киев услышал позицию Соединённых Штатов по актуальности Минских соглашений.

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