Лавров: закон о переходном периоде провозгласит выход Киева из минского процесса

Принятие Украиной закона о переходном периоде провозгласит выход официального Киева из минского комплекса мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Венецианская комиссия даже не удосужилась сопоставить то, что там предлагается в этом законопроекте, с минскими договорённостями и резолюциями Совета Безопасности. Так что если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — сказал он на брифинге по итогам российско-французских переговоров в Париже.

Трансляцию ведёт RT.

Из заключения Венецианской комиссии по украинскому законопроекту о переходном периоде в Донбассе следует, что Киеву необходимо изменить ряд отражённых в документе положений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила надежду, что Киев услышал позицию Соединённых Штатов по актуальности Минских соглашений.