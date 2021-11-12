Постпред Белоруссии при ООН заявил о «выкачивании» Польшей и Литвой денег из ЕС

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Польша и Литва пользуются ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией для получения дополнительного финансирования от Евросоюза. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Постпред Белоруссии при ООН заявил о «выкачивании» Польшей и Литвой денег из ЕС
  • AP
  • © Leonid Shcheglov

«Польша и Литва, с нашей сточки зрения, как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах — просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег», — цитирует Рыбакова РИА Новости.

Он выразил мнение, что европейские страны «инструментализировали» миграцию для уничтожения государственности, экономики и инфраструктуры в отдельных государствах. 

По его словам, «Белоруссия не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз».

Рыбаков призвал западные страны взять на себя ответственность за мигрантов из других государств.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Евросоюз поддерживает контакты по мигрантам с властями Белоруссии.

В МИД Белоруссии сообщили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину. 

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