Двое сирийских военнослужащих ранены в результате обстрела террористов в Идлибе

Двое военнослужащих ВС Сирии ранены в результате обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Мелладжа, ранены двое сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Кулить отметил, что за сутки террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации.

Ранее стало известно, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела боевиков погиб один сирийский военнослужащий.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.