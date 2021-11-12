Двое сирийских военнослужащих ранены в результате обстрела террористов в Идлибе
- AFP
- © Ahmad al-ATRASH
«В провинции Идлиб в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Мелладжа, ранены двое сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Кулить отметил, что за сутки террористы группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации.
Ранее стало известно, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела боевиков погиб один сирийский военнослужащий.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.