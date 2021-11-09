Один военный САР ранен при обстреле со стороны боевиков

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В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* погиб один сирийский военнослужащий, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Один военный САР ранен при обстреле со стороны боевиков
  • Reuters
  • © SANA

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведённого террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кафер-Небель, был ранен один сирийский военнослужащий», — заявил Кулить на брифинге.

По его словам, террористы совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации.

Ранее трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов террористов в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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