Трое сирийских военных получили ранения в ходе обстрелов со стороны террористов

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Трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов террористов в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, один сирийский военнослужащий получил ранение», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

Он также сообщил, что в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафес-Мус был ранен еще один сирийский военнослужащий. 

Ранее в ЦПВС сообщили, что в провинции Хама в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение.

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