В САР в результате обстрела террористов погиб сирийский военный
- AFP
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Соответствующее заявление опубликовано на странице Минобороны России в Facebook.
Также сообщается, что «в провинции Алеппо в результате гранатомётного обстрела, произведённого террористами из района Бейтарун по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Бакдина, были ранены двое сирийских военнослужащих».
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.