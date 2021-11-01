В САР в результате обстрела террористов погиб сирийский военный

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в провинции Хама в результате миномётного обстрела, произведённого террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение».

Соответствующее заявление опубликовано на странице Минобороны России в Facebook.

Также сообщается, что «в провинции Алеппо в результате гранатомётного обстрела, произведённого террористами из района Бейтарун по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Бакдина, были ранены двое сирийских военнослужащих».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.