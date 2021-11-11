В ООН потребовали освобождения девяти задержанных в Эфиопии сотрудников

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В ООН потребовали освободить девять сотрудников организации, которые были задержаны в Эфиопии. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН потребовали освобождения девяти задержанных в Эфиопии сотрудников
  • © Ludovic MARIN / AFP

«По меньшей мере девять сотрудников ООН остаются в заключении... Мы продолжаем активно взаимодействовать с правительством, чтобы разрешить эту ситуацию. Мы хотим освобождения наших коллег как можно скорее», — приводит РИА Новости его заявление.

Дюжаррик также отметил, что в ситуации с задержанием более 70 водителей грузовиков нет изменений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает текущую ситуацию в Эфиопии и призывает все стороны конфликта к политическому урегулированию и прекращению огня.

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