В ООН потребовали освобождения девяти задержанных в Эфиопии сотрудников

В ООН потребовали освободить девять сотрудников организации, которые были задержаны в Эфиопии. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«По меньшей мере девять сотрудников ООН остаются в заключении... Мы продолжаем активно взаимодействовать с правительством, чтобы разрешить эту ситуацию. Мы хотим освобождения наших коллег как можно скорее», — приводит РИА Новости его заявление.

Дюжаррик также отметил, что в ситуации с задержанием более 70 водителей грузовиков нет изменений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает текущую ситуацию в Эфиопии и призывает все стороны конфликта к политическому урегулированию и прекращению огня.