В МИД России призвали к сдержанности конфликтующие стороны в Эфиопии
По её словам, в ходе боестолкновений армии страны и формирований сил обороны Тыграя увеличивается число жертв среди мирного населения Эфиопии.
«Мы исходим из того, что для сохранения единства территориальной целостности Эфиопии всем участникам внутриэфиопского конфликта необходимо проявить политическую волю и добиться прекращения огня», — заявила Захарова на брифинге с журналистами.
Ранее Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта прекратить огонь и заключить перемирие.