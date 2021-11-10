В МИД России призвали к сдержанности конфликтующие стороны в Эфиопии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отслеживает текущую ситуацию в Эфиопии и призывает все стороны конфликта к политическому урегулированию и прекращению огня.

По её словам, в ходе боестолкновений армии страны и формирований сил обороны Тыграя увеличивается число жертв среди мирного населения Эфиопии.

«Мы исходим из того, что для сохранения единства территориальной целостности Эфиопии всем участникам внутриэфиопского конфликта необходимо проявить политическую волю и добиться прекращения огня», — заявила Захарова на брифинге с журналистами.

Ранее Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта прекратить огонь и заключить перемирие.