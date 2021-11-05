Совбез ООН призвал стороны конфликта в Эфиопии к прекращению огня

Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта — федеральные власти и различные группировки повстанцев — прекратить огонь и заключить перемирие.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую озабоченность расширением и интенсификацией военных столкновений на севере Эфиопии», — приводит РИА Новости текст документа.

Совбез ООН также призвал стороны «прекратить боевые действия и договориться о прочном прекращении огня, а также создать условия для начала диалога с целью урегулирования кризиса и создания основы для мира и стабильности во всей стране».

Ранее пресс-атташе посольства России в Эфиопии Мария Чернухина заявила, что российская дипмиссия рекомендует россиянам отложить поездки в африканскую страну на фоне введения в ней режима ЧП.

По данным AFP, правительство Эфиопии 2 ноября решило ввести в стране режим ЧП на фоне продвижения повстанческих сил, в том числе из штата Тыграй.