Путин провёл вторые за два дня переговоры с Меркель по телефону

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Президент России Владимир Путин провёл вторые за два дня телефонные переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.
Путин провёл вторые за два дня переговоры с Меркель по телефону
  • © Sergei Karpukhin / Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией с целью решения данной проблемы.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину. 

11 ноября представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.

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