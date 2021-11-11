Путин провёл вторые за два дня переговоры с Меркель по телефону

Президент России Владимир Путин провёл вторые за два дня телефонные переговоры с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией с целью решения данной проблемы.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину.

11 ноября представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.