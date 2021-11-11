Путин провёл вторые за два дня переговоры с Меркель по телефону
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией с целью решения данной проблемы.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск готов вести взаимоуважительный диалог с Евросоюзом и ООН, в том числе на тему возвращения мигрантов с Ближнего Востока на родину.
11 ноября представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.