Еврокомиссия пока не получила от Польши разрешения посетить границу с Белоруссией

Представители Еврокомиссии на данный момент не получили разрешения от польских властей посетить границу с Белоруссией для оценки ситуации с мигрантами. Об этом заявил официальный представитель комиссии Адальберт Янс.

«Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчёркиваем важность для нас этого визита», — приводит ТАСС его слова.

Янс отметил, что на границе Польши и Белоруссии нет присутствия Евросоюза.

«Поэтому для нас очень сложно говорить о том, что там происходит», — подытожил он.

Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.