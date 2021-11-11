Еврокомиссия пока не получила от Польши разрешения посетить границу с Белоруссией
- Reuters
«Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчёркиваем важность для нас этого визита», — приводит ТАСС его слова.
Янс отметил, что на границе Польши и Белоруссии нет присутствия Евросоюза.
«Поэтому для нас очень сложно говорить о том, что там происходит», — подытожил он.
Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.