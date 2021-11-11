Еврокомиссия пока не получила от Польши разрешения посетить границу с Белоруссией

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Представители Еврокомиссии на данный момент не получили разрешения от польских властей посетить границу с Белоруссией для оценки ситуации с мигрантами. Об этом заявил официальный представитель комиссии Адальберт Янс.
Еврокомиссия пока не получила от Польши разрешения посетить границу с Белоруссией
  • Reuters

«Наш диалог с Польшей продолжается, мы пока не получили подтверждения, что коллеги из Еврокомиссии получили возможность визита на границу. Мы, безусловно, подчёркиваем важность для нас этого визита», — приводит ТАСС его слова.

Янс отметил, что на границе Польши и Белоруссии нет присутствия Евросоюза.

 «Поэтому для нас очень сложно говорить о том, что там происходит», — подытожил он.

Ранее представитель ООН в Белоруссии назвал катастрофической ситуацию с мигрантами на границе.

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