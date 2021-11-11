Рябков анонсировал консультации России с США по визовым вопросам

Консультации представителей Москвы и Вашингтона по вопросам о выдаче виз и о функционировании посольств состоятся в Вене на следующей неделе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«(Консультации. — RT) на уровне старших должностных лиц, непосредственно отвечающих за двусторонние отношения. Состоятся они на следующей неделе в Вене», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Россия попросила Генсека ООН Антониу Гутерреша незамедлительно задействовать процедуру арбитража с целью решения проблемы выдачи виз США российским дипломатам.

Кроме того, Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».