В Совфеде назвали заявление Блинкена о Донбассе политическим фарсом

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он призвал к деэскалации конфликта в Донбассе.

«Политический фарс и неприкрытый цинизм госсекретаря США Энтони Блинкена уже никого не удивляют. Подготовив и организовав по отработанной схеме «цветных революций» госпереворот на Украине, США несут прямую ответственность за кровопролитие мирных жителей Донбасса. Россия, не являющаяся стороной вооружённого конфликта в Донбассе, никому не позволит заниматься политическим жонглированием судьбами и жизнями своих соотечественников, находящихся за рубежом», — подчеркнула Ковитиди.

По её словам, «идёт гибридная война».

При этом она добавила, что в США достаточно своих внутренних проблем, поэтому, по её мнению, на «радикальные шаги, нарушающие сложившееся положение, они не пойдут».

«Наши заокеанские партнёры прекрасно понимают, что с Россией шутить не стоит. Мы не допустим пересечения установленной красной линии, за которой заканчиваются все предупредительные слова и действия», — заключила она.

Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».

По его словам, Россия совершает «провокации» в виде передвижения войск у границы.

Он добавил, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.