В Совфеде назвали заявление Блинкена о Донбассе политическим фарсом
- РИА Новости
«Политический фарс и неприкрытый цинизм госсекретаря США Энтони Блинкена уже никого не удивляют. Подготовив и организовав по отработанной схеме «цветных революций» госпереворот на Украине, США несут прямую ответственность за кровопролитие мирных жителей Донбасса. Россия, не являющаяся стороной вооружённого конфликта в Донбассе, никому не позволит заниматься политическим жонглированием судьбами и жизнями своих соотечественников, находящихся за рубежом», — подчеркнула Ковитиди.
По её словам, «идёт гибридная война».
При этом она добавила, что в США достаточно своих внутренних проблем, поэтому, по её мнению, на «радикальные шаги, нарушающие сложившееся положение, они не пойдут».
«Наши заокеанские партнёры прекрасно понимают, что с Россией шутить не стоит. Мы не допустим пересечения установленной красной линии, за которой заканчиваются все предупредительные слова и действия», — заключила она.
Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».
По его словам, Россия совершает «провокации» в виде передвижения войск у границы.
Он добавил, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.