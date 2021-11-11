Аналитик Оленченко раскритиковал призыв Блинкена к России по поводу Донбасса

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он призвал к деэскалации конфликта в Донбассе.
Аналитик Оленченко раскритиковал призыв Блинкена к России по поводу Донбасса
  • РИА Новости

Оленченко отметил, что Блинкен «генерирует позицию США», а Штаты в данной ситуации хотели бы «выступать в качестве арбитра».

«Но этой ролью США никто не наделял. Механизм регулирования вопросов Донбасса умещается в минские договорённости плюс нормандский формат», — пояснил эксперт.

Оленченко также напомнил, что со стороны США были попытки подключиться к решению проблемы с помощью специального представителя Госдепа Курта Волкера, но, по мнению специалиста, он «не был конструктивным элементом», а лишь «стопорил процесс».

Комментируя заявление Блинкена об «ошибке» 2014 года, Оленченко подчеркнул, что главной ошибкой было поверить США и западным странам, что конфликт между оппозицией и президентом на Украине будет решён мирным путём. 

Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».

По его словам, Россия совершает «провокации» в виде передвижения войск у границы.

Он добавил, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.

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