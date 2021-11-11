Аналитик Оленченко раскритиковал призыв Блинкена к России по поводу Донбасса
- РИА Новости
Оленченко отметил, что Блинкен «генерирует позицию США», а Штаты в данной ситуации хотели бы «выступать в качестве арбитра».
«Но этой ролью США никто не наделял. Механизм регулирования вопросов Донбасса умещается в минские договорённости плюс нормандский формат», — пояснил эксперт.
Оленченко также напомнил, что со стороны США были попытки подключиться к решению проблемы с помощью специального представителя Госдепа Курта Волкера, но, по мнению специалиста, он «не был конструктивным элементом», а лишь «стопорил процесс».
Комментируя заявление Блинкена об «ошибке» 2014 года, Оленченко подчеркнул, что главной ошибкой было поверить США и западным странам, что конфликт между оппозицией и президентом на Украине будет решён мирным путём.
Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».
По его словам, Россия совершает «провокации» в виде передвижения войск у границы.
Он добавил, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.